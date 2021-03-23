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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisinden MB yorumu: 300 bp faiz indirimi şaşırtmaz

Yaklaşık 1.7 trilyon avro tutarında fon yöneten, Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Merkez Bankası’nın (MB) nisan ayında 300 baz puan faiz indirimine gitmesinin kendilerini şaşırtmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, Fransa merkezli Amundi Asset Management’ın gelişmekte olan ülkeler biriminin başında bulunan Yerlan Syzdykov, şöyle konuştu: “Resmi faiz oranı tahminimizi yeniden oluşturmadan önce Merkez Bankası’nın ileriye dönük açıklamalarını görmeyi bekliyoruz, ancak yeni gelen başkanın atacağı ilk adımın gevşek para politikası sinyali vermek için faizleri düşürmek olacağını düşünüyoruz.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevde kaldığı beş aydan kısa sürede 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı geçen hafta sonu MB başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı. Görevden alma beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık faiz artışından iki gün sonra gelmişti.

Karardan sonra TL’de dalgalanmalar sürüyor. Ekonomi yöneticileriyse ‘serbest piyasa mekanizmasından uzaklaşılmayacağına’ dair mesajlar vererek beklentileri yönetmeye çalışıyor. Uluslararası kurumlardan gelen ilk tepkiler ise bu mesajların tatmin edici bulunmadığı yönünde.

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