Avrupa’nın atıklarının üçte biri Türkiye’ye ‘postalandı’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam 31 milyon tonluk atık ihracatının 11.4 milyonu Türkiye’ye yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

AB İstatistik İdaresi Eurostat, üye ülkelerin geçen seneki atık ithalat ve ihracat istatistiklerini yayınladı.

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İhracat 31 milyon ton, ithalat 16.7 milyon ton

Bilgilere göre 2019 yılında AB üyesi 27 ülke tarafından diğer ülkelere 15.6 milyon tonluk bölümü demirli metal atıklar olmak üzere toplamda 31 milyon ton atık ihraç edildi.

Bununla birlikte AB ülkeleri diğer ülkelerden 16.7 milyon ton ağırlığında atık ithal etti. AB’ye atık ithal eden ülkelerin başında 4.4 milyon tonla Britanya geliyor.

2004’teki oranların üç katı

31 milyon tonluk atık ihracatının 11.4 milyon tonu Türkiye’ye yapıldı. Bu oran 2004 yılındakinin neredeyse üç katına denk geliyor.

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AB’den geçen sene yapılan toplam demirli metal atık ihracatı 15.6 milyon ton, kağıt ihracatı ise 5.8 milyon tonu buldu.

Türkiye, AB’den 9.9 milyon ton demirli metal atık, 0.7 milyon ton da kağıt atık ithal etti.

Hindistan ikinci sırada

Türkiye’den sonra ikinci sırada gelen Hindistan’a ise 2.9 milyon ton atık ihraç edildi. Hindistan’ı sırasıyla 1.9 milyon tonla Britanya, 1.6 milyon tonla İsviçre ve 1.5 milyon tonla Norveç izledi.

Toplam ihraç değeri 13.4 milyar avro

AB ülkelerinin ihraç ettiği atıkların toplam değeri 13.4 milyar avro (yaklaşık 101 trilyon lira), ithal ettikleri atığın değeri ise 12.8 milyar avro (yaklaşık 97 milyar lira).

AB’nin atık ithalat miktarı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 2 azalırken, ihracat miktarı ise sabit kaldı. Bununla birlikte ihracat rakamı 2004 yılına kıyasla yüzde 66 arttı.