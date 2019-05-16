Avrupalılara göre AB 10-20 yıla dağılabilir

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşu adına yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Avrupalıların çoğu Avrupa Birliği’nin (AB) 10-20 yıl içinde dağılabileceğini inanıyor.

AB ülkeleri içinde AB’nin dağılabileceğine en çok ihtimal veren ülke yüzde 66 ile Slovakya. İkinci sırada yüzde 58 ile Fransa var.

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Ankette Romanya, Polonya, Macaristan, İtalya, Yunanistan ve Çekya gibi Avrupa’nın nispeten fakir ülkelerinin çoğunluğunun dağılmayı güçlü bir ihtimal olarak görmesi dikkat çekti.

AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’da ise bu oran yüzde 50.