Avrupalı sol partiler ve sendikalardan öneri: Haftada dört gün çalışma düzeni

Avrupa’nın dört bir yanından sol görüşlü politikacı ve sendika yetkilileri hükümetlere, ‘corona’dan yıpranan ekonomileri düzeltme adına, haftada dört gün çalışma önerisi içeren bir mektup yolladı.

Fotoğraf: Reuters

Mektup, işten tasarruf etmek için daha kısa çalışma saatlerini kabul eden çalışanların uzun geçmişini hatırlatmakla beraber, çalışma modellerini yeniden düşünme, enerji kullanımını azaltma ve iklim krizinin üstesinden gelmeye yardımcı olma ‘fırsatını’ vurguladı.

Reklam

Mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Tarih boyunca, kriz ve ekonomik durgunluk zamanlarında, işsizler ve aşırı çalışanlar arasında işleri daha eşit paylaşmanın bir yolu olarak kısa çalışma saatleri kullanılmıştır.

Medeniyetin ve iyi toplumun ilerlemesi için, şimdi fırsatı değerlendirme ve ücret kaybı olmaksızın daha kısa çalışma saatlerine geçme zamanı.”

Öneriyi yapan koalisyonda şu isimler bulunuyor: Alman Die Linke partisinin başkanı Katja Kipping, İspanya’dan Más País partisinden milletvekili Íñigo Errejón, Yeşil Parti milletvekili Caroline Lucas ve İngiliz Unite Sendikası’nın genel sekreteri Len McCluskey.