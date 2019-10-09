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Yaramazlara biraz batar!

Avrupalı liderlerden ‘operasyonu durdurun’ çağrısı

Avrupa Komisyonu ve Almanya’dan Türkiye’ye ‘operasyonu durdurun’ çağrısı yapıldı. Fransa, Almanya ve Britanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı adı verilen operasyonun durdurulması çağrısı yaptı.

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Juncker, Avrupa Parlamentosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’yi itidalli olmaya ve Suriye operasyonunu durdurmaya çağırıyorum. Türkiye’nin planları ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını kapsıyorsa, AB’nin bunun için bedel ödemesini beklemeyin.”

Almanya: Saldırılar IŞİD’i yeniden canlandırabilir

Almanya da, saldırıların ülkeyi istikrarsızlaştırdığını ve IŞİD’i yeniden canlandırabileceği riskini oluşturduğunu söyleyerek Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine askeri operasyonu durdurma çağrısında bulundu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıklamasında “Türkiye bölgede istikrarsızlığın devam etmesi ve İslam Devletinin (IŞİD) yeniden dirilmesi riskini artırıyor. Türkiye’nin saldırısı insani bir felakete ve yeni bir mülteci akınına yol açabilir” dedi.

Maas, “Türkiye’yi operasyonu durdurmaya ve güvenlik çıkarlarını barışçıl bir şekilde sürdürmeye çağırıyoruz” diye ekledi.

Fransa, Britanya ve Almanya Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı

Fransa’nın Avrupa ile ilişkilerinden sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin Fransa, Britanya ve Almanya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı askeri harekatı görüşmek üzere toplantıya çağırdığını söyledi.

Fransız bakan Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı açıklamada üç ülkenin aynı zamanda Türkiye’yi kınayan ortak bir açıklamayı hazırladığını söylerken, ayrıca bundan bağımsız olarak AB’nin ortak mesajı üzerinde de çalışıldığını söyledi.

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