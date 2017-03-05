Avrupalı hakimlerden meslektaşları için fon: Erdoğan hukuk devletini tasfiye ediyor

Avrupa’da hakimler, Türkiye’de tutuklu bulunan ve görevden alınan hakim ve savcılara yardım etmek için bir fon kurdu.

Deutche Welle’de yer alan habere göre, Alman Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, 50 bin avroyla kurulan fona ilk etapta 10 bin avro aktarıldığını belirterek, İsviçre, Fransa, Portekiz, İrlanda ve İngiltere’den de yardım gönderildiğini belirtti. Hakimler, bu fonla Türkiye’de ‘mağdur olan meslektaşlarıyla dayanışma içinde’ olduklarını ortaya koymayı hedefliyor.

Rebehn, fondan yardım almak için 200’den fazla başvuru yapıldığını belirterek, başvuruların özellikle ‘babaları hapiste olduğu ve devlet ailenin mal varlığına el koyduğu için hayati zorluklarla karşılaşan çocuklu ailelerden gelen’ yardım taleplerini içerdiğine dikkat çekti. Fondan yapılan yardımın ailelerin üç veya dört aylık geçim masraflarını karşıladığı ifade edildi.

Suçlanan kişilerin, ailelerinin ve avukatlarının çoğunlukla aylar boyunca suçlamayı tam olarak öğrenemediğini belirten Rebehn, bunun adil ve hukuk devleti çerçevesindeki yargılama ile bağdaşmadığını söyledi.

Erdoğan Türkiye’de hukuk devletini tasfiye ediyor

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de hukuk devletini nasıl hızla tasfiye ettiğini büyük bir endişeyle gözlemliyoruz” diyen Rebehn Avrupa Birliği komisyonuna ‘siyasi baskı’ çağrısında bulundu: “Avrupa Birliği tam üyeliğine aday olan Türkiye’de hukuk devleti ve bağımsız yargıyı tasfiye edilmek üzere. Fakat Brüksel’den çekimser açıklamalar geliyor, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara’nın üzerindeki siyasi baskıyı artırmalı.”