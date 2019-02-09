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Yaramazlara biraz batar!

Avrupalı diplomatlara uyarı: Brükselde Çinli ve Rus ajan kaynıyor

Avrupa başkenti Brüksel’de görev yapan diplomatlar, iç güvenlikten sorumlu AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından Brüksel’de çok sayıda Çinli ve Rus ajan olduğu bilgisi verildi ve bazı mekanlara gitmemeleri konusunda uyarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Die Welt’te yer alan habere göre EEAS Avrupalı diplomat ve askerlere yaptığı uyarıda Brüksel’de yaklaşık 250 Çinli ve 200 Rus ajan olduğu bilgisini verdi.

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Buna göre, diplomatlar AB dairelerinin olduğu bölgede bazı mekanlara girmemeleri konusunda uyarıldı. EEAS’ın gidilmemesi konusunda diplomatları uyardığı mekanlar arasında Avrupa Komisyonu’nun ana binası Berlaymont ve EEAS hizmet binasına yürüme mesafesindeki çok ünlü bir steakhouse ve bir kafe de bulunuyor.

EEAS’nin bulgularına göre ‘Çinli ve Rus istihbarat ajanları Brüksel’de öncelikli olarak kendi ülkelerinin elçilik ve ticari temsilciliklerde çalışıyor’. Brüksel’de üçüncü parti ülkelerden gelen diplomatlara eşlik eden ataşelerin genelde gizli görevde olan istihbarat ajanları olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Rus ve Çinli ajanların yanı sıra ABD’li ve Faslı ajanların da Brüksel’de aktif görev yaptığı söyleniyor.

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Bu uyarıdan sadece birkaç gün önce Litvanya Haber Ajansı yıllık raporunda ‘Çin’in Litvanya, diğer NATO ülkeleri ve AB ülkelerindeki ekonomik ve siyasi hırsları arttıkça, Çin gizli servis ve istihbaratının faliyetleri agresifleşiyor’ denilmişti.

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