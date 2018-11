Avrupa’dan Nusret kararı: Bu tuzlamanın ayırt edici bir özelliği yok

Nusret Gökçe’nin ‘et tuzlama’ görseli Avrupa’dan kısmi marka tescili aldı ancak ‘tuzlama hareketi’nin restoranlarda ve serviste kullanımı ayırt edici özelliği bulunmadığı gerekçesiyle tescillenmedi.

Et kesme, pişirme ve baharatlama videolarıyla sosyal medya fenomeni haline gelen Gökçe, 2017’de videolarının başta Instagram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında 10 milyondan fazla kez görüntülenmesinin ardından ‘Salt Bae’ (Before anyone else-Herkesten önce) kısaltmasıyla anılmaya başlamıştı. Gökçe kendisiyle özdeşleştiğini ileri sürdüğü ‘dirsek üzerinden tuzlama hareketi’nin yasal koruma altında bir Avrupa markası olması için Mart 2017’de AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO)başvuruda bulunmuştu.

Euronews’ün haberine göre Gökçe’nin birkaç alanda yaptığı başvurular farklı kategorilerde kısmen kabul edildi. Öte yandan tuzlama hareketinin veya herhangi bir et hazırlama yönteminin restoranlarda ve serviste kullanımı Gökçe’ye tescil edilmedi.

Kararda, tuzlama hareketinin gösterildiği üç saniyelik videonun ‘Niş Ürün ve Hizmet Sınıflandırması’ içerisinde belli kategorilerde marka tescili için yeterli ayırt edici unsurları taşıdığı, hareketin kendisinin ise Gökçe’ye tescil edilmeye yetecek belirginlikte olmadığına, tüm dünyadaki mutfak ve restoranlarda benzer ve farklı şekillerde aynı işlevi gören hareketlerin sergilendiğine dikkat çekildi.

Kararda ‘bir restoran şefinin et yemeği hazırlayıp tuz serpmesinin diğerlerinden ayrılacak derecede özel bir tarafı olmadığı’ belirtildi.