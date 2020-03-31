Avrupa’dan Macaristan’a uyarı: ‘Corona’ gerekçesiyle demokrasiye zarar verme

Avrupa Birliği (AB) Macaristan’ı yeni tip corona virüsüne karşı tedbir alırken demokrasinin ‘altını oymaması’ konusunda uyardı.
Macar parlamentosu pazartesi günü Başbakan Viktor Orban’a ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmesi için ucu açık yetkiler vermişti. Muhalefetteki Jobbik Partisi lideri Peter Jakab, atılan bu adımın ülkenin demokrasisini karantinaya almak anlamına geldiğini söylemişti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Acil durum önlemleri alma pahasına temel ilke ve değerlerimizin gözden çıkarılmaması çok büyük önem taşıyor… Demokrasi, özgür ve bağımsız medya olmadan işleyemez” dedi.
Leyen sözlerini şöyle sürdürdü: “Aciliyeti olan önlemlerin zorunlu ve orantılı olması gerekir. Süresiz olmamalıdırlar…hükümetlerin bu tip önlemlerin denetlenebilir olmasını sağlamaları gerekir.”
Komisyon başkanı, medyanın, akademisyenlerin ve hak örgütlerinin devlet tarafından daha fazla kontrol altına alınmasına yol açarak demokrasiye zarar verdiği öne sürülen yeni kanunları daha dikkatli takip edeceğini sözlerine ekledi.
Ülkede şu ana kadar 492 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybetti.