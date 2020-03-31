Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’dan Macaristan’a uyarı: ‘Corona’ gerekçesiyle demokrasiye zarar verme

Avrupa Birliği (AB) Macaristan’ı yeni tip corona virüsüne karşı tedbir alırken demokrasinin ‘altını oymaması’ konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Macar parlamentosu pazartesi günü Başbakan Viktor Orban’a ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmesi için ucu açık yetkiler vermişti. Muhalefetteki Jobbik Partisi lideri Peter Jakab, atılan bu adımın ülkenin demokrasisini karantinaya almak anlamına geldiğini söylemişti.

Reklam

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Acil durum önlemleri alma pahasına temel ilke ve değerlerimizin gözden çıkarılmaması çok büyük önem taşıyor… Demokrasi, özgür ve bağımsız medya olmadan işleyemez” dedi.

Leyen sözlerini şöyle sürdürdü: “Aciliyeti olan önlemlerin zorunlu ve orantılı olması gerekir. Süresiz olmamalıdırlar…hükümetlerin bu tip önlemlerin denetlenebilir olmasını sağlamaları gerekir.”

Komisyon başkanı, medyanın, akademisyenlerin ve hak örgütlerinin devlet tarafından daha fazla kontrol altına alınmasına yol açarak demokrasiye zarar verdiği öne sürülen yeni kanunları daha dikkatli takip edeceğini sözlerine ekledi.

Reklam

Ülkede şu ana kadar 492 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybetti.

Macar lider, ‘corona gerekçesi’yle KHK yetkisi aldı

SON HABERLER

Prof. Dr. Kılıçaslan: Veriler İtalya, İspanya gibi olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi göğüs hastalıkları uzmanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, corona virüsü konusunda Türkiye’nin başta bazı önlemler aldığını ancak sonra yapılan hatalarla birlikte durumun kontrol altında olduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi. Kılıçarslan “Türkiye’nin tabii ki İtalya, İspanya gibi olmasını istemeyiz ama şu anki veriler bizi o noktaya doğru gittiğimiz konusunda bizi kuşkulandırıyor, uyarıyor” dedi.

Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı

Ford Otosan corona virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan’a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan’a uzattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...