Avrupa’dan gelenlere İstanbul’da üç yurtta 14 gün karantina

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen corona virüsünün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyelerden olan 6.30’ın üstünde işlem görüyor.