Avrupa’dan gelenlere İstanbul’da üç yurtta 14 gün karantina

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dokuz Avrupa ülkesinden Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca İstanbul’daki üç yurtta karantinaya alınacağını duyurdu.
Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmış, bugüne dek 18 kişide virüs görüldüğü duyurulmuştu.
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye uçuşlar bu gece durdurulurken, Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşların 17 Mart’a kadar ülkeye getirileceği belirtilmişti.
Yazılı açıklamasında uçuş tarihlerini ve gelme şartlarını anımsatan Yerlikaya, gelecek olanların iki hafta boyunca karantinada kalacağını kaydetti.
Açıklamada, karantinanın Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılacağı bilgisi verildi.