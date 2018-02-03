Avrupa’da 90 aydından Merkel’e Afrin mektubu: İnsan hakları için çaba gösterin

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Çoğu Almanya’dan Avrupa’daki 100’e yakın sanatçı, yönetmen, oyuncu ve akademisyen, Türkiye’nin Afrin harekatına tepki göstermeleri için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e ithafen bir açık mektup kaleme aldı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 90’ı aşkın isim, Merkel ve Gabriel’e, Afrin harekatına karşı tavır alma çağrısında bulundu.

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Açık mektubu imzalayanlar arasında bulunan Stuttgart Tasarım, Sanat ve Medya Yüksek Okulu’ndan Prof. Peter Ott, ‘Türkiye’nin Afrin’e saldırısı karşısında Alman siyasetinin göstermiş olduğu pasifliği’ eleştirdiklerini belirtti.

Mektupta, siyasilere ‘Avrupa’nın değerlerini inandırıcı bir şekilde savunma ve somut olarak demokrasi, uluslararası hukuk ve insan hakları için çaba gösterme’ çağrısı yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın, Türk hükümetinin Suriye’ye yönelik saldırısına derhal son vermesi için eldeki bütün imkanlarla mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta Kuzey Suriye’deki Afrin’de demokratik bir toplum kurma çabası gösterildiği belirtilerek, bunun desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mektupta, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel’e nüfuzlarını kullanarak dış politikadaki sorumluluklarına uygun bir tutum izlemeleri çağrısında bulunuldu.

Mektubu imzalayanlar arasında oyuncu Peter Lohmeyer, yönetmen Ayşe Polat, aktris Maria Schrader, sanatçı Daniel Richter, yönetmen Yüksel Yavuz gibi isimler bulunuyor.