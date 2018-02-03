Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’da 90 aydından Merkel’e Afrin mektubu: İnsan hakları için çaba gösterin

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Çoğu Almanya’dan Avrupa’daki 100’e yakın sanatçı, yönetmen, oyuncu ve akademisyen, Türkiye’nin Afrin harekatına tepki göstermeleri için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e ithafen bir açık mektup kaleme aldı.

Merkel.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 90’ı aşkın isim, Merkel ve Gabriel’e, Afrin harekatına karşı tavır alma çağrısında bulundu.

Reklam

Açık mektubu imzalayanlar arasında bulunan Stuttgart Tasarım, Sanat ve Medya Yüksek Okulu’ndan Prof. Peter Ott, ‘Türkiye’nin Afrin’e saldırısı karşısında Alman siyasetinin göstermiş olduğu pasifliği’ eleştirdiklerini belirtti.

Mektupta, siyasilere ‘Avrupa’nın değerlerini inandırıcı bir şekilde savunma ve somut olarak demokrasi, uluslararası hukuk ve insan hakları için çaba gösterme’ çağrısı yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın, Türk hükümetinin Suriye’ye yönelik saldırısına derhal son vermesi için eldeki bütün imkanlarla mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta Kuzey Suriye’deki Afrin’de demokratik bir toplum kurma çabası gösterildiği belirtilerek, bunun desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mektupta, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel’e nüfuzlarını kullanarak dış politikadaki sorumluluklarına uygun bir tutum izlemeleri çağrısında bulunuldu.

Mektubu imzalayanlar arasında oyuncu Peter Lohmeyer, yönetmen Ayşe Polat, aktris Maria Schrader, sanatçı Daniel Richter, yönetmen Yüksel Yavuz gibi isimler bulunuyor.

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

AKP’nin incisi imam hatipler başarısız: MEB 73 bekledi, yıl sonu ortalaması 64’te kaldı

  İktidarın büyük önem verdiği ve sayılarını artırdığı imam hatiplerin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden aktarılan yüz milyonlarca liraya karşın gelişemediği anlaşıldı. Bakanlığın, ortaokul ve lise düzeyinde imam hatiplerin başarı ortalamasını 73’e çekmek istediği fakat yıl sonunda 64,1 ortalamada kaldığı öğrenildi. Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın hazırladığı 2018 bütçesinin nasıl harcanacağı, bakanlığın […]

CHP’de kurultay | Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu’na selam yolladı

  Diken, CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’ndaki gelişmeleri dakika dakika bildiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında genel başkanlığa aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Alparslan Çabuk’un  aday olabilmesi için delegelerin yüzde 10 imzasını alması gerekiyor. Partililere  Türk Bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı. Salonda “Biz adaletli bir Türkiye […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...