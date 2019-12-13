Avrupa’da yalnızca Başakşehir yoluna devam ediyor

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları tamamlandı. Kupalara giden beş Türk takımından yalnızca İstanbul Başakşehir Avrupa’da devam edecek.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig’in 2018/19 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplara kalmıştı. Trabzonspor, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılmıştı. Yeni Malatyaspor ise ön eleme aşamasında elenmişti.

Reklam

Her iki turnuvada da gruplardaki altı maç tamamlandı. Beşiktaş, dün akşam K Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Wolverhampton’a 4-0 yenilerek grubu son sırada bitirdi.

C Grubu’ndaki son maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında Basel’e 2-0 yenilerek grupta sonuncu oldu. Galatasaray ise A Grubu’nda Fransa’da 11 Aralık’taki maçta Paris Saint Germain’e (PSG) 5-0 yenilince turnuvadan grup sonuncusu olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’nda mücadele eden Başakşehir, altı maçta 10 puan toplayarak grubu lider bitirdi. Başakşehir, grubun dün oynanan son maçında Alman takımı Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1 yendi.

Reklam

Başakşehir seri başı

Kupada grup aşamasının tamamlanmasıyla son 32 turuna geçildi. Gruplarını lider bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nden gelen ve grup aşamasında en fazla puanı toplayan dört takım, kura çekimine seri başı olarak katılacak.

Seri başı takımlar: Ajax, Arsenal, Braga, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK Linz, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla.

Seri başı olmayanlar: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolverhampton.