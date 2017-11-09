Avrupa’da son 8 yılın en yüksek büyümesi, en düşük işsizliği yaşanıyor

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Avrupa Komisyonu, ‘avro bölgesi’ için büyüme tahminini yüzde 2.2’ye yükseltirken, 2009’dan bu yana görülen en düşük işsizlik ve en yüksek büyüme rakamlarına ulaşıldığını açıkladı.

Dünya’nın haberine göre, AB Komisyonu, üye ve aday ülkeler için bugün yayınladığı ‘Sonbahar 2017 Ekonomik Tahmin‘ raporunda Avrupa Birliği ekonomisi için 2017 büyüme tahminini de yüzde 1,9’da 2,3’e yükseltti.

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Sonbahar raporuna göre AB Komisyonu, 2018 ve 2019 yıllarında hem AB’de hem de avro bölgesinde büyümenin yüzde 1,8 ve yüzde 1,9 olacağı tahminlerini devam ettirdi.

İşsizlik oranının düşmeye devam edeceğini, ancak atıl kapasitenin süreceğini belirten komisyon, avro bölgesinde bu yıl ortalama işsizlik oranını yüzde 9,1 ile 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye ineceğini tahmin etti.

Komisyon, işsizlik oranının 2018’de yüzde 8,5 ve 2019’da yüzde 7,9 seviyesine ineceği tahmininde bulundu.

Avrupa Birliği genelinde ise işsizliğin bu yıl yüzde 7,8 olacağını öngören komisyon, 2018 ve 2019 beklentilerini yüzde 7,3 ve 7,0 olarak ifade etti.

Katalan etkisi

Alman ekonomisi için 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini yüzde 2,2 ve 2,1 olarak ortaya koyan Komisyon, İtalya için 2017 büyüme tahminini yüzde 0,9’dan 1,5’e ve 2018 tahminini yüzde 1,1’den 1,3’e çıkardı.

İspanya için büyüme tahminlerinde Katalonya krizinin etkilerine yer vermeyen Komisyon, 2017 için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,1’e ve 2018 beklentisini yüzde 2,4’ten 2,5’e çıkardı.

AB Komisyonu ayrıca, Yunanistan için 2017 büyüme beklentisini yüzde 2,1’den 1,6’ya indirdi, 2018 beklentisini yüzde 2,5 olarak korudu.