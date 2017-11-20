Avrupa’da şirket yönetim kurullarına yüzde 40 kadın kotası geliyor

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Avrupa Komisyonu’nun sunduğu bir önergede, şirketlerin yönetim kurullarında kadınların oranının en az yüzde 40 olması istendi.

Önergede kadınların iş dünyasında daha fazla üst düzey görevlerde yer alması hedefleniyor.

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Halka açık şirketlerin üst düzey yönetim kademelerinde cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasını amaçlayan önerge, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 60’tan fazlası erkek olan şirketlerin yüzde 40 kotası doldurulana kadar, aynı yetkinlikteki yeni adaylar arasından kadınlara öncelik verilmesini öngörüyor.

Daha önce Avrupa Birliği’nin yönetim kurullarında yüzde 40 kadın kotası girişimi Almanya, Hollanda ve İsveç tarafından Brüksel’in içişlerine fazla karıştığı gerekçesiyle engellenmişti.

AB genelinde en büyük halka açık şirketlerin yönetim kurulundaki kadınların oranı 2005 yılında yüzde 10’ken bu oran 2015’te yüzde 22’ye yükseldi. Fakat yönetim kurulu başkanlıkları ve CEO koltuklarına bakıldığında kadınların oranı sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6.

Egon Zehnder tarafından yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’de ise yönetim kurullarındaki kadın oranı 2014’te yüzde 32.1 iken, bu oran 2016 itibariyle yüzde 29’a geriledi.

OECD rakamlarına göre, Türkiye kadın için çalışma şartlarının en kötü olduğu ülkelerden biri.

Türkiye’de cinsiyetler arasındaki ücret farkı 2014 yılı ve sonraki dönemlerde yüzde 20.1’e kadar yükselirken, şirket yönetim kurullarındaki kadın sayısının oranı yüzde 10’da kaldı.

Bu konuda öncü konumdaki ülkelerden İzlanda’da ise şirket yönetimlerinde söz sahibi kadınların oranı yüzde 44’ü aşıyor.

AB Adalet ve Cinsiyet Eşitliği’nden sorumlu komiseri Vĕra Jourová cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğine dair de bir önerge sunuyor olacak.