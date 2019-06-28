Avrupa’da sıcak hava dalgası: 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika’dan gelen ve 40 ila 43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı son 24 saatte İtalya’da üç, İspanya’da iki kişi hayatını kaybederken, Fransa’da da dört çocuk boğularak öldü.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’da aşırı sıcak nedeniyle 19 kentte önemli risk anlamına gelen ‘turuncu alarm’ verildi. Lombardia, Veneto ve Marche’da üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Reklam

İspanya’nın 12 özerk yönetiminde de ‘turuncu alarm’ verildi. 17 ve 93 yaşlarında iki kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Katalonya bölgesinde yer alan ormanlık ve tarım alanında çıkan yangında yaklaşık 6 bin hektarlık alan zarar gördü.

Fransa’da ise serinlemek için havuza giren dört çocuk boğularak öldü. Fransa Meteoroloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre aşırı sıcak nedeniyle üst düzey risk anlamı taşıyan ‘kırmızı alarm’a geçildiği duyuruldu.