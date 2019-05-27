Avrupa’da merkezin çöküşü: Merkez sağ ve sol ilk kez AP’de çoğunluğu kaybetti

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde merkez sağ ve merkez sol grup ilk kez çoğunluğu sağlayamadı. Aşırı sağ, liberaller ve yeşiller yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa’nın 28 ülkesinde 751 sandalyeli parlamento için yapılan seçimlerin sonuçları netleşmeye başladı.

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Merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) 178 milletvekilliği kazandı. Merkez sol partilerin çatısı altında bulunduğu sosyalistler ve demokratların (SD) sandalye sayısı ise 147. Birlik tarihinde bugüne kadar toplamda çoğunluğu her zaman elde eden bu iki grubun parlamentodaki ağırlığı yüzde 43 seviyesine indi.

Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu. AP’nin üçüncü büyük grubu haline gelen ALDE sandalye sayısını 41 artırarak 108’e yükseldi.

Sandalye sayısını 17 artırarak 67’ye çıkaran Yeşiller dördüncü, 9 sandalye kaybederek 61’e gerileyen Avrupa Muhafazakar ve Reformcular İttifakı (ECR) beşinci parti oldu.

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Aşırı sağda artış

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin liderliğindeki Lig, Fransa’dan Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı partilerin üye olduğu Avrupa Uluslar ve Özgürlük Grubu (ENF) sandalye sayısını 19 artırarak 55 sandalye elde etti.

Sağ popülist partilerin oluşturduğu EFDD sandalye sayısını 11 artırarak 53 sandalye kazandı.

İtalya’da Lig, Fransa’da Le Pen’in Ulusal Cephe’si birinci oldu. İngiltere’de ise Brexit Partisi ilk sırada yer aldı. İktidardaki Muhafazakar Parti beşinci sırada, İşçi Partisi ikinci sırada yer aldı.