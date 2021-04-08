Avrupa’da cezaevleri en kalabalık ülke Türkiye

Avrupa’da 2020 Ocak itibarıyla mahkumiyet oranı en yüksek, cezaevleri en kalabalık ülke Türkiye oldu.

Silivri Cezaevi / Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa Konseyi 2020 yılına ait cezaevlerinde bulunan mahkumlarla ilgili yıllık istatistiklerini yayımladı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre 2020 Ocak ayında Türkiye’de her 100 bin kişiye oranla cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı 357 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’yi her 100 bin kişide 356 tutuklu oranıyla Rusya takip ederken, sıralamada Gürcistan 264’le üçüncü, Litvanya 220’yle dördüncü ve Azerbaycan 209’la beşinci sırada yer aldı.

Avrupa’da mahkumiyet oranının en az olduğu ülkeler ise her 100 binde 45 kişiyle İzlanda oldu. Bu ülkeyi Finlandiya (50), Hollanda (59) ve Norveç (59) takip etti.

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‘Terör suçluları’nın en çok olduğu ülke Türkiye

Avrupa’nın en kalabalık cezaevleri 100 kişilik hapishane kontenjanında 127 mahkumla Türkiye’de bulunuyor. Bu oran İtalya’da 120, Belçika’da 117, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ve Fransa’da ise 116.

Türkiye’de ‘terör faaliyetlerinde bulunduğu’ gerekçesiyle hüküm giyen mahkum oranında da yine Avrupa’da zirvede yer alıyor. Türkiye’de şu anda 29 bin 827 tutuklu, terör nedeniyle hüküm giymiş durumda. Bu rakam Fransa’da sadece 292 iken İspanya’da 209 olarak kaydedildi.