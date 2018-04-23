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Yaramazlara biraz batar!

‘Avrupa’da konuşacağım’ diyen Erdoğan’a karşı Almanya’nın ‘tavrı net’: İzin yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Maas, Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurguladı.

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Erdoğan, cumartesi günü NTV’de yaptığı açıklamada  şöyle demişti: “Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa’yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız.”

Türk siyasetçilere karşı özel yasa

Fotoğraf: Reuters

16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Erdoğan’ın iptal kararlarını ‘Nazi uygulamalarına’ benzetmesi, Almanya’da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

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Bunun üzerine geçen yıl haziran ayının sonunda Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” şeklinde konuştu. Maas, “Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli” dedi.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, ‘yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını’ belirtti.

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