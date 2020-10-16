Avrupa’da ‘ikinci dalga’: Hangi ülkede neler oluyor?

Avrupa ‘corona’da ikinci bir dalga ile savaşırken, hükümetler milyonlarca insana yeni katı önlemler altında yaşamaları gerektiği söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de alınan önlemleri destekleyerek, zorunlu kısıtlamaların hayat kurtarmak için ‘kesinlikle gerekli’ olduğu konusunda uyardı.

Fotoğraflar: Reuters

DSÖ’nün Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, şu anda bildirilen ölümlerin, birinci dalganın kıtayı ilk vurduğu mart ve nisan aylarından beş kat daha düşük olduğunu, fakat kısıtlamalar gevşetilirse 2021 itibariyle günlük ölüm oranının nisan ayına göre dört ila beş kat daha yüksek olacağını söyledi.

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Hangi ülkede neler oluyor?

Dr. Kluge, insanların yüzde 95’inin maske takması ve sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması halinde, Avrupa’nın, şubat ayına kadar yaklaşık 281 bin ölümü önleyebileceğinin de altını çizdi.

Fransa

Fransa’da perşembe günü, bir önceki günden 22 bin 591 fazla olmak üzere, 30 bin 621 yeni vaka sayısı doğrulandı. Paris, Marsilya ve Lyon da dahil olmak üzere sekiz şehrin sakinleri, en az dört hafta boyunca 21:00-06:00 saatleri arasında ‘geçerli’ bir neden olmaksızın evlerinden çıkamayacaklar. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vakalardaki günlük artışı 3 bine düşürmeyi hedeflediğini söyledi.

Almanya

Almanya, günlük güncellemesinde 7 bin 334 yeni corona virüsü vakası bildirdi. Bu, virüs ülkede ilk ortaya çıktığından beri kaydedilen en büyük sayı. Haber, Başbakan Angela Merkel’in, virüsün yayılmasını yavaşlatma amaçlı daha sert kısıtlamaların getirileceğini açıklamasından bir gün sonra geldi. Son güncellemede Almanya, Covid-19 kaynaklı 24 yeni ölüm bildirdi ve toplam ölüm sayısı 9 bin 734’e çıktı.

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İtalya

İtalya’nın Napoli’yi de içeren Campania bölgesi, vaka sayısının 1000’in üstüne çıkmasıyla ay sonuna kadar okulları kapattı. Başbakan Giuseppe Conte, okulların ‘sadece bir ay önce yeniden açılması nedeniyle’ kararı eleştirdi.

Çekya

Çekya’daki vaka sayısı, perşembe günü 9 bin 721’e ulaşarak yeni bir günlük rekor kırdı. Ülke çapında hastaneler, artan Covid-19 hastalarına odaklanmak için hayati olmayan tedavileri ve ameliyatları erteliyorlar. Hükümet, hastanelerin tam kapasitelerine ekim ayı sonunda ulaşılabileceğini söyledi. Bununla beraber, corona virüsü hastaları için ilk sahra hastanesini inşa ettiğini ve yurt dışında çalışan doktorları yurda dönmeye çağırdığını da belirtti.

Portekiz

Portekiz’de hükümet, toplanmaların perşembe gününden itibaren beş kişiyle sınırlı olacağını söyledi. Düğün ve vaftizlere 50 kişiye kadar kişi katılabilecek fakat üniversite partilerine katılım yasaklandı.

Hollanda

Hollanda’da paket servisi olanlar hariç tüm barlar, restoranlar ve kafeler 14 Ekim’de kapandı. Ev hanelerinin ise günde en fazla üç misafiri olabilecek.

Katalonya, restoranların yalnızca paket servis yapmasına izin vereceğini söyledi. Spor salonları ve eğlence mekanlarının yüzde 50 kapasite ile faaliyet göstermesine izin verilirken, mağazalar ve büyük alışveriş merkezleri yüzde 30 kapasite ile sınırlandırıldı.

Polonya

Polonya, perşembe günü, başkent Varşova da dahil olmak üzere okulların ve spor salonlarının kapanacağı kırmızı bölgeler belirledi.

Avrupa’da vaka sayıları hızla artarken, Avrupa Komisyonu, ülkelere önlemleri sıklaştırma ve karantina hazırlıklarını hızlandırma çağrısında bulundu ve hükümetlere temas takibini birlikte yürütmelerini tavsiye etti.