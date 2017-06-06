Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Avrupa’da her dört kişiden biri keneviri denemiş


 

Her dört Avrupalıdan birinin keneviri denediği ortaya kondu.

Sentetik uyuşturucu tehlikesine işaret eden uzmanlar uyuşturucudan ölenlerin sayısının daha da artmasından kaygılı.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin (AB) Uyuşturucu Raporu’na göre 15 ile 64 yaşları arasındaki 93 milyon Avrupalı hayatında en az bir kez uyuşturucu kullanmış.

Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’ndeki uygulamalar sayesinde kenevire ulaşmanın çok kolay olduğu belirtilen rapora göre, Avrupa’da uyuşturucu olarak en çok kenevir kullanılıyor.

Litvanya, Slovakya ve Yunanistan’da ise uyuşturucu bulunduranlar ağır cezaya çarptırılabiliyor.

Uzmanların asıl kaygısı suni uyuşturucular

Psiko-aktif madde (NPS) olarak adlandırılan suni uyuşturucular uzmanları daha çok kaygılandırıyor. NPS’ler sayesinde yasaklar baypas edilebiliyor ve ‘yasal uyuşturucu‘ olarak adlandırılan bu maddeler özel satış yerlerinde ve internet üzerinden satın alınabiliyor.

AB ülkelerinde 620 çeşit sentetik uyuşturucu kullanıldığı saptanmış. Uzmanların tek tesellisi yeni NPS türlerinin azalmakta oluşu.

Uyuşturucudan ölenler artıyor

2015 yılında aşırı dozda doğal ya da sentetik uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 8 bin 400’ün üzerine çıktı.

2008 yılında doruğa çıktıktan sonra sürekli azalan ölümlerin aniden tırmanmaya başlamasının son derece endişe verici olduğu belirtiliyor.

Uruguay ‘yeşillenmek’ için gün sayıyor: Devlet eliyle kenevir satışı için kayıtlar başladı

Meksika da ‘yeşilleniyor’: Tıbbi kenevir kullanımının önünü açan yasa tasarısı Kongre’den geçti

Bu din başka: Kaliforniya’da rahibeler kenevirle kadınları iyileştiriyor

Kanada daha da ‘yeşilleniyor’: Eğlence amaçlı kenevir kullanımı gelecek yıl yasal

İsrail de ‘yeşilleniyor’: Kamusal alanda kenevir tüketiminin ‘önü açıldı’

Hollanda resmen ‘yeşilleniyor’: Kenevir üretimini devlet denetimine alan yasa önerisine onay

Sembolleşen Hollywood tabelasını ‘Hollyweed’ olarak değiştiren ‘şakacı’ gözaltına alındı

‘Bu daha başlangıç’: Meksika senatosu tıbbi kenevir kullanımının önünü açtı

İrlanda da ‘yeşilleniyor’: Tıbbi kenevir kullanımı yakın zamanda serbest olacak

ABD’de 50 yaş üstünün kenevir kullanımı son 10 yılda yüzde 70 oranında arttı

‘Yeşile hücum’: ABD’nin üç eyaletinde eğlence amaçlı kenevir kullanımı serbest bırakıldı

Türkiye’nin kenevirle imtihanı: Kendini ‘sıfırlayan’ yönetmelik değişikliği

Türk basınının kenevirle imtihanı: Independent’a nasıl yanlış haber yaptırıldı?

Kenevir otlayan koyunlar köyü birbirine kattı

Bob Marley’in en küçük oğlu Damian, Kaliforniya’da tıbbi marihuana işine giriyor

Marihuana satıcısı polisleri vurdu, Christiania sakinleri bütün ‘tezgahları’ yıktı

İnsansız hava aracı bu kez marihuana taşımacılığı için havalanıyor

ABD’de ‘marihuana kilisesi’ resmi onayı aldı: Troller, sebze yetiştirenler ve sevgiye tapanlar üye olabiliyor

20 yıllık araştırmanın sonucu: Marihuana sanıldığından daha zararlı olabilir

Marihuana yasallaştı, 10 bin kişi iş buldu

SON HABERLER

‘Tamamen duygusal’: Diyalog çağrısı yapan Türkiye’ye Katar’ın yatırımı çok

  Körfez ülkelerinin ulaşım, ekonomi ve diplomasi ablukasına aldığı Katar’la krizin aşılması için taraflara diyalog çağrısı yapan Türkiye, doğalgaz zengini Arap ülkesiyle birçok alanda yakın işbirliği içinde. Dün patlak veren krizde, özellikle dış politikada Katar’la politikaları benzeşen Türkiye’nin Körfez bloku karşısında nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderlerle telefon trafiği yapması, Türkiye’nin iki müttefiği […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...