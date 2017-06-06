Avrupa’da her dört kişiden biri keneviri denemiş

Her dört Avrupalıdan birinin keneviri denediği ortaya kondu.

Sentetik uyuşturucu tehlikesine işaret eden uzmanlar uyuşturucudan ölenlerin sayısının daha da artmasından kaygılı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin (AB) Uyuşturucu Raporu’na göre 15 ile 64 yaşları arasındaki 93 milyon Avrupalı hayatında en az bir kez uyuşturucu kullanmış.

Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’ndeki uygulamalar sayesinde kenevire ulaşmanın çok kolay olduğu belirtilen rapora göre, Avrupa’da uyuşturucu olarak en çok kenevir kullanılıyor.

Litvanya, Slovakya ve Yunanistan’da ise uyuşturucu bulunduranlar ağır cezaya çarptırılabiliyor.

Uzmanların asıl kaygısı suni uyuşturucular

Psiko-aktif madde (NPS) olarak adlandırılan suni uyuşturucular uzmanları daha çok kaygılandırıyor. NPS’ler sayesinde yasaklar baypas edilebiliyor ve ‘yasal uyuşturucu‘ olarak adlandırılan bu maddeler özel satış yerlerinde ve internet üzerinden satın alınabiliyor.

AB ülkelerinde 620 çeşit sentetik uyuşturucu kullanıldığı saptanmış. Uzmanların tek tesellisi yeni NPS türlerinin azalmakta oluşu.

Uyuşturucudan ölenler artıyor

2015 yılında aşırı dozda doğal ya da sentetik uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 8 bin 400’ün üzerine çıktı.

2008 yılında doruğa çıktıktan sonra sürekli azalan ölümlerin aniden tırmanmaya başlamasının son derece endişe verici olduğu belirtiliyor.