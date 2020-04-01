Avrupa’da ‘corona’ salgını mobil uygulamalarla takip edilecek

Avrupalı bilim insanları ve teknoloji uzmanları corona virüsüyle mücadelede kullanılabilecek, Avrupa Birliği’nin (AB) gizlilik yasalarına uyumlu dijital uygulamalar geliştirilmesini destekleyecek bir girişim başlattı.

Fotoğraf: Reuters

‘Tüm Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip’ (PEPP-PT) adını verilen girişim sekiz ülkeden 130 araştırmacıyı bir araya getiriyor.

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Otomasyon sistemleri üreten Arago şirketinin kurucusu ve Almanya hükümetine bilişim sektörüyle ilgili tavsiyeler veren bir konseyin de üyesi olan Hans-Christian Boos, programla ilgili şöyle konuştu: “Amacımız, Covid-19’a karşı küresel mücadelenin dijital bileşenlerine bir temel oluşturmak. PEPP-PT platformu, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’yle (GDPR) tam uyumlu olarak gizli ve gizliliğe saygılı bir şekilde ülkeler arasında seyahat ederken de kullanılabilecek bir dijital takip anlayışını benimsiyor.”