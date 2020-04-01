Avrupa’da ‘corona’ salgını mobil uygulamalarla takip edilecek

Avrupalı bilim insanları ve teknoloji uzmanları corona virüsüyle mücadelede kullanılabilecek, Avrupa Birliği’nin (AB) gizlilik yasalarına uyumlu dijital uygulamalar geliştirilmesini destekleyecek bir girişim başlattı.
‘Tüm Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip’ (PEPP-PT) adını verilen girişim sekiz ülkeden 130 araştırmacıyı bir araya getiriyor.
Otomasyon sistemleri üreten Arago şirketinin kurucusu ve Almanya hükümetine bilişim sektörüyle ilgili tavsiyeler veren bir konseyin de üyesi olan Hans-Christian Boos, programla ilgili şöyle konuştu: “Amacımız, Covid-19’a karşı küresel mücadelenin dijital bileşenlerine bir temel oluşturmak. PEPP-PT platformu, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’yle (GDPR) tam uyumlu olarak gizli ve gizliliğe saygılı bir şekilde ülkeler arasında seyahat ederken de kullanılabilecek bir dijital takip anlayışını benimsiyor.”