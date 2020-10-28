Avrupa’da ‘corona’ önlemleri: Fransa’da ‘tam’, Almanya’da ‘kısmi’ karantina

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin 2 Kasım’dan itibaren ‘kısmi karantinaya’ gireceğini duyurdu. Fransa ise 30 Ekim’den itibaren dört haftalık bir karantina süreci uygulayacak.

Fotoğraf: Reuters

Merkel, düzenlediği basın toplantısında, “Akut bir ulusal sağlık acil durumundan kaçınmak için harekete geçmeliyiz. Eğer enfeksiyonlar bu hızda devam ederse, sağlık sistemimizin kapasitelerinin sınırlarında olacağız” dedi.

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Başbakan, ‘sert’ ve ‘ülke çapında’ tedbirlerin, teması mümkün olduğunca sınırlamayı ve virüsün hızla yayılmasını önlemeyi amaçladığını belirterek, okulların ve kreşlerin açık kalacağını da sözlerine ekledi.

Okullar ve işyerleri açık kalacak

Merkel

Bunun yanı sıra, restoranlar, barlar, eğlence tesisleri, opera ve tiyatrolar dahil kültür enstitülerine kapanma emri verilecek, okulların ve kreşlerin yanı sıra işyerlerinin çoğunun açık kalması bekleniyor. Mağazalar ve kuaförlerin de açık kalmasına izin verilecek.

Almanya’da en üst düzey futbol maçları dahil tüm profesyonel spor müsabakaları pazartesi gününden seyircisiz gerçekleştirilecek ve amatör spor faaliyetlerine izin verilmeyecek.

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Merkel, bir seferde 10’dan fazla kişinin toplanmaması gerektiğini ve evlerde temasın iki kişi ile sınırlı olacağını söyledi.

Hükümet, aileyi ziyaret etmek gibi Almanya’nın diğer bölgelerine ‘gereksiz, kişisel geziler’ yapılmaması tavsiyesinde bulundu, evden çalışabilen herkese bunu yapmalarını önerdi.

Almanya ayrıca, pandemiden maddi olarak etkilenen kişilere yardımcı olmak için 10 milyar avroya (97 milyar 270 milyon 780 bin TL) kadar ek acil yardım paketi sağlayacak.

Fransa’dan ‘tam’ kapama

Fransa’da alınan yeni önlemler, salgının neden olduğu hastaneye yatma oranlarının ve ölümlerin zirveye ulaştığı ilkbaharda uygulanan sekiz haftalık karantinaya benziyor.

İnsanların evlerini terk etmeleri veya bölgeler arasında hareket etmeleri için imzalı belgelere ihtiyaçları olacak. Ayrıca, sadece temel malzemeleri satın almak, tıbbi yardım almak veya günlük bir saatlik egzersiz haklarını kullanmak için evden çıkabilecekler.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki karantinadan farklı olarak, çoğu okulun açık kalacağını fakat üniversitelerin çevrimiçi öğretime döneceğini, evden çalışmanın da yaygınlaştırılacağını söyledi.