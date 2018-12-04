Avrupa’da bir ilk: Lüksemburg tamamen ‘yeşilleniyor’

Lüksemburg, Avrupa’da keyif amaçlı esrar üretim, satış ve kullanımını tamamen serbest bırakan ilk ülke olacak.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre kurulması kararlaştırılan koalisyon hükümetinin öncelikli hedeflerinden biri, esrarın yasallaştırılması.

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Bundaki amaç ise yasa dışı uyuşturucu ticaretini ve suçlarını engellemek ve kullananların gördüğü zararı en aza indirmek.

Hükümet, devlet denetiminde olduğu takdirde esrarın daha kaliteli olacağı görüşünde.

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Esrar parası uyuşturucuyla mücadeleye gidecek

Öte yandan uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve kamuoyu farkındalığı kampanyalarının masrafları da esrar satışından karşılanacak.

Lüksemburg, tıbbi amaçlı esrar kullanımını birkaç ay önce serbest bırakmıştı.

Böylece Lüksemburg Avrupa’da esrarı serbest bırakan ilk ülke haline gelecek.

Avrupa’da Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti kısıtlı miktarda esrar kullanımına izin veriyor.