Avrupa yolunda Türkiye’nin hedefi grup birinciliği

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na grup birincisi olarak katılabileceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye, H grubu maçında 11 Eylül’de Arnavutluk, 14 Ekim’de Fransa (deplasman), 14 Kasım’da İzlanda, 17 Kasım’da da Andorra’la (deplasman) mücadele edecek. 15 puanla grup ikincisi olan Türkiye, aynı puandaki lider Fransa’yı eski üç averajla takip ediyor.

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Kadıköy’deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Arnavutluk maçı öncesi konuşan Güneş, kimi nasıl ve nerede yendiklerine bakmadan hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk maçını kazanmaları halinde Fransa ile ‘final maçı’ oynayacaklarını düşündüğünü dile getiren teknik adam, “Belki orada kazandığımızda grup birincisi olarak çıkabiliriz. Beraberlikte gruptan ilk ikide çıkma şansımız çok büyük olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Kendi oyunumuzu oynayacağız’

Güneş, Arnavutluk’un son dört maçının üçünü kazandığını belirterek oyun planına dair şunları dile getirdi: “Arnavutluk yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda’yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk’tan daha farklı bir takım bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz.”

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Tecrübeli teknik adam, Fransa’nın grubun favorisi olduğunu belirterek bu ülkeyle oynanacak ikinci maçın, Türkiye’nin takım olarak hangi konumda bulunduğunu da göstereceğini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saat 21.45’te başlayacak maçın tüm biletlerinin satıldığını açıklamıştı. Maç, TRT 1 tarafından yayınlanacak.