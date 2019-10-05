Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa yolunda Türkiye’nin hedefi grup birinciliği

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na grup birincisi olarak katılabileceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye, H grubu maçında 11 Eylül’de Arnavutluk, 14 Ekim’de Fransa (deplasman), 14 Kasım’da İzlanda, 17 Kasım’da da Andorra’la (deplasman) mücadele edecek. 15 puanla grup ikincisi olan Türkiye, aynı puandaki lider Fransa’yı eski üç averajla takip ediyor.

Reklam

Kadıköy’deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Arnavutluk maçı öncesi konuşan Güneş, kimi nasıl ve nerede yendiklerine bakmadan hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk maçını kazanmaları halinde Fransa ile ‘final maçı’ oynayacaklarını düşündüğünü dile getiren teknik adam, “Belki orada kazandığımızda grup birincisi olarak çıkabiliriz. Beraberlikte gruptan ilk ikide çıkma şansımız çok büyük olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Kendi oyunumuzu oynayacağız’

Güneş, Arnavutluk’un son dört maçının üçünü kazandığını belirterek oyun planına dair şunları dile getirdi: “Arnavutluk yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda’yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk’tan daha farklı bir takım bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz.”

Reklam

Tecrübeli teknik adam, Fransa’nın grubun favorisi olduğunu belirterek bu ülkeyle oynanacak ikinci maçın, Türkiye’nin takım olarak hangi konumda bulunduğunu da göstereceğini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saat 21.45’te başlayacak maçın tüm biletlerinin satıldığını açıklamıştı. Maç, TRT 1 tarafından yayınlanacak.

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Sırrı Süreyya Önder: En çok annemi özledim

Cezaevinden AYM kararı doğrultusunda tahliye olan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder Diken’e konuştu. Barış talep ettiği için cezaevinde yattığını belirten Önder, son gelişmeleri olumlu değerlendirdiğini belirterek bu dönemin fazla uzun sürmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Cezaevinde iken çok kitap okuduğunu anlatan Önder’in en çok özlediği kişi ise o, cezaevine girerken rahatsız olan annesi.

MHP ve Ülkü Ocakları: Liderimizin selamı var, önümüzdeki hafta mesaiye başlayacak

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığıyla aradığını belirterek, “Liderimizin Türk milletine selamları var” dedi. Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi veren MHP kaynakları ise liderlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye ‘Atatürk milliyetçiliği’ ile yanıt verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’yi ve kendisini suçlayan bugünkü yazılı açıklamasına, ‘Atatürk milliyetçiliği’ vurgusu yaparak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 2015’de Süleyman Şah türbesi kaçırılırken sadece kendisinin tepki gösterdiğini hatırlatarak, söz konusu milliyetçilik anlayışında ‘vatan toprağının kaybedilmesinin’ yeri olmadığını vurguladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...