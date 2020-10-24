Avrupa ve ABD’de ikinci dalga: Vaka sayısı arttıkça önlemler sıkılaştırılıyor

Avrupa’da günlük Covid-19 vaka sayısı son 10 günde iki katından fazla artış gösterdi. Kıta şu ana kadar toplam 7.8 milyon vaka ve yaklaşık 247 bin ölüm gördü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’daki vakalarındaki artışın virüse karşı mücadelede kritik bir nokta olduğunu bildirdi.

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ABD’de ise dün 83 bin rekor vaka bildirilmesi üzerine ‘zorunlu maske’ tartışmaları başladı.

Fotoğraflar: Reuters

Fransa

Gece sokağa çıkma yasağı, altı hafta boyunca ülkenin yaklaşık üçte ikisine uygulanacak. Yasak yaklaşık 46 milyon kişiyi kapsayacak.

Paris bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret eden Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron, bilim insanlarının, virüsün ‘en iyi ihtimalle önümüzdeki yaza kadar’ devam edeceğini düşündüklerini söyledi. Bunun yanında, Fransa’nın yeni bir tam veya kısmi karantinaya girip girmeyeceğini söylemek için de henüz çok erken olduğunu belirtti.

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Macron, günlük vaka sayısının 3 bin ila 5 bin arasına düştüğünde sokağa çıkma yasağının gevşetilebileceğini söyledi. Bu rakamlar, en son ağustos sonunda görülmüştü.

Fransa’da dün ise 40 binden fazla yeni vaka ve 298 ölüm kayda geçti.

İspanya

Hafta başında İspanya, bir milyon vakaya ulaşılan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu ancak başbakan Pedro Sánchez, dün, ‘gerçek vaka sayısının’ muhtemelen üç milyondan fazla olduğunu söyledi.

Sanchez, İspanya’ya ‘kararlılık, sosyal disiplin ve gereken kenetlenmeyi’ göstermeye çağırdı, ancak virüsün yayılmasıyla mücadele adına herhangi yeni bir önlem açıklamadı.

Madrid’de iki haftalık kısmi karantina bugün sona erecek. Kentte insanların 00:00-06:00 saatlerinde kapalı mekanlarda buluşması yasaklanacak. Barlardaki kapasite ise yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

Bununla birlikte, Castilla y León ve Valensiya bölgeleri ile Endülüs’ün güney bölgesi, Granada şehri kendi sokağa çıkma yasağını getirecek.

Polonya

48 yaşındaki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Duda, kendisini iyi hissettiğini söyledi. Ülke, ilkokulların ve restoranların kısmen kapatılmasını içeren, ülke çapında bir ‘kırmızı bölge’ karantinası uyguluyor.

İtalya

İtalya’daki Napoli kentinde yüzlerce kişi ‘corona’ kısıtlamalarını protesto ederken polise saldırdı. Artan vakalara tepki olarak Campania bölgesinde bir gecede sokağa çıkma yasağı getirildi. Bölge başkanı ülke çapında karantina çağrısında bulundu.

Portekiz ve Yunanistan

Portekiz, 150 bin kişinin yaşadığı üç kuzey bölgesinde karantina uyguluyor. Gelecek haftasonu için tüm ülkede hareket kısıtlamaları olacak.

Yunanistan, başkent Atina ve diğer bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak, cumartesi günü yürürlüğe girecek ve 00:30 ile 05:00 saatleri arasında geçerli olacak.

İsviçre, 6 bin 634’le rekor sayıda günlük vaka, Almanya ise 11 bin 424 vaka bildirirken, Hollanda hastaları Almanya’ya taşımaya hazırlanıyor.

ABD’de son durum

ABD’de dün günlük 83 bin 10 rekor sayıda yeni vaka bildirdi.

‘Covid Takip Projesi’ne göre, pandemi başladığından beri ABD’de yaklaşık 8.5 milyon vaka bildirildi. Cuma günkü günlük artış, 6 binden fazla vaka ile, izleme projesinin 17 Temmuz’daki 76 bin 842’lik önceki rekorunu aştı.

Geçen hafta, ABD 441 bin 541 yeni vaka sayısında bildirmişti. Bu, temmuz sonundan bu yana yedi günlük en büyük artış. ‘Corona’ sebebiyle ölenlerin sayısı da son altı gün içinde istikrarlı bir şekilde arttı ancak yine de nisan ayında bildirilen günlük 2 binden fazla ölüm zirvesinin önemli ölçüde altında.

Trump, geçen günlerde gerçekleşen başkanlık münazarasında, ABD’nin pandemi seyrinde yaşananlar için tam sorumluluk aldığını belirtmişti.

Yarışın diğer adayı, eski başkan yardımcısı Joe Biden ise seçilirse eyalet valilerinden ‘maske kullanımını zorunlu hale getirmelerini, ulusal bir test planı hazırlamalarını ve koruyucu ekipman üretimini başlatmalarını’ isteyeceğini söyledi.

Biden ayrıca, güvenirliği onaylanırsa, her Amerikalı için Covid-19 aşısını ‘ücretsiz yapma’ sözü verdi.

Asya