Avrupa ülkelerinden, ‘corona’ mutasyonundan dolayı Britanya’ya seyahat yasağı

Bir dizi Avrupa ülkesi, normalden daha hızlı bulaşan bir ‘corona’ mutasyonunun yayılmasını önlemek için Britanya’ya seyahat yasağı koydu veya koymayı düşünüyor.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda ve Belçika uçuşları askıya alırken; İtalya, Fransa ve Almanya’nın da benzer bir politika izlemesi bekleniyor. Britanya’dan Belçika’ya olan tren yolculukları da durduruldu.

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Başbakan Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemde görülen vaka artışına neden olan mutasyonla, virüsün yüzde 70’e kadar daha bulaşıcı olabileceğini dile getirmişti.

Her ne kadar mutasyon nedeniyle virüs daha hızlı bulaşsa da hastalığı ağırlaştırdığı ya da daha ölüm oranını yükselttiğine dair bir kanıt elde edilemedi.

Boris Johnson, Noel dönemi için planlanan kuralların gevşetilmesini kaldırarak, yeni bir ‘dördüncü aşama’ kısıtlaması getirdi.