Avrupa turunda IŞİD’in üç saldırısına yakalanan turist: Tatile devam, kazanmalarına izin vermeyeceğim

IŞİD’in üstlendiği Londra, Paris ve Barcelona saldırılarının tümünde bu kentlerde olan Avustralyalı Julia Monaco: “Tatilimi sürdüreceğim. Onların kazanmasına izin vermeyeceğim.”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 26 yaşındaki Monaco, dün Barcelona’nın en işlek caddesi Las Rambla’da bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırısı sırasında arkadaşlarıyla birlikte yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.

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Aylar önce Avrupa turuna çıkan Avustralyalı turist, haziran ayında Londra’daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında da o bölgedeydi.

Bu saldırıdan birkaç gün sonra Paris’e geçen Monaco, Notre Dame Katedrali’nin hemen dışında bir polisin bıçaklandığı saldırı sırasında katedrali geziyordu.

‘Onların kazanmasına izin vermeyeceğim’

Melbourne Radyosu’na konuşan Monaco “Biraz sarsıldım. Dünün böyle biteceğini düşünmemiştim. Fakat tatilimi sürdüreceğim. Saldırganlar her kimse, onların kazanmasına izin vermeyeceğim” dedi.