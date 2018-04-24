Avrupa’dan ‘erken seçim’i erteleme çağrısı: Kriterlere uygun değil

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye’ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olaraksa mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin ‘Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı’ gösterildi.

Deutsche Welle Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, 24 Haziran’daki seçimlerle ilgili AKPM Denetim Komisyonu adına Strasbourg’da bir karar alındı. Kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

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Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının yüzde 10’da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da kaygı verici olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT’in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı.

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Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği ve seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı mesajı verdi. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Kararın şu aşamada herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak AKPM Denetim Komisyonu demokratik standartlar konusunda Avrupa genelinde referans olduğundan, aldığı karar diğer Avrupa kurumları tarafından da destekleniyor. AKPM, Nisan 2016’da Türkiye’yi denetim sürecine almıştı.