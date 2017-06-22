Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’a 84-55 mağlup olan kadın basketbolcular ilk dört şansını yitirdi

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Yunanistan’a 84-55 mağlup olan Türkiye ilk dört şansını kaybetti.

Hradec Kralove Arena’da oynanan mücadeleye Işıl Alben, Birsel Vardarlı Demirmen, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Hollingsvorth beşiyle başlayan Türkiye, ilk çeyreği 15-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Olcay ve Işıl’ın basketleriyle fark bir ara 10 sayıya kadar çıksa da, kenardan gelen oyuncularıyla tempoyu düşüren ve dış atışları da iyi değerlendiren Yunanistan altı dakikada yakaladığı seriyle 28-27 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 36-30 önde kapatan Yunanistan, ikinci yarıya da 7-0’lık seriyle başladı.

Türkiye’nin oyuna tutunmasına izin vermeyen ve final periyotuna 57-40 önde giren Yunanistan, mücadeleden de 29 sayı farkla 84-55 galip ayrıldı.

Hedef 2018 Dünya Şampiyonası

Bu yenilgiyle ilk dört şansını yitiren Türkiye, Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için klasman maçlarına çıkacak.

Klasman maçları sonunda beşinci olan takım da yarı finale kalan dört takım gibi Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ev sahibi İspanya’nın bu şampiyonada ilk beşe kalması durumunda altıncı takım da Dünya Şampiyonası’nı garantileyecek.