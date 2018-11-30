Avrupa raporu: İstanbul emlak sektörü gelişiminde sonuncu

Uluslararası denetim şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) ve araştırma kurumu Urban Land Institute (ULI) tarafından hazırlanan raporda, İstanbul son bir yılda 31 Avrupa kenti arasında emlak sektörü gelişiminde son sorada yer aldı.

İki kuruluşun hazırladığı Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2019 Raporu dün yayınlandı. Yatırımcılar, geliştiriciler, kredi verenler, aracılar ve danışmanlardan oluşan uluslararası gayrimenkul profesyonelleri ile yapılan görüşmeler ve anketle oluşturan raporda, Avrupa şehirleri sıralandı. Mevcut yatırımlar ve gelişim beklentileri açısından oluşturulan listede, Türkiye’den yer alan tek kent olan İstanbul sonuncu oldu. İstanbul 2016’da yedinci, 2017’de 29’uncu olmuş.

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Lizbon zirveye çıktı

Listede son beş yıldır lider olan Berlin, bu yıl zirveyi Lizbon’a kaptırarak ikinciliğe indi. Dublin üçüncü, Madrid dördüncü, Frankfurt beşinci sırada.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, raporun açıklandığı toplantıda konuşan PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, “Kurlardaki aşırı değişim nedeniyle İstanbul yatırımcılar açısından tercih edilebilir olmaktan çıktı. İç dinamikler toparlanmadan bu durumun değişmesi mümkün değil” dedi. Raporda İstanbul ile ilgili görüşüne yer verilen uluslararası bir yatırımcı, yüksek boşluk oranları, düşük kira seviyesi ve bunlara bağlı uzun geri dönüş süreleri sebebiyle oluşan ‘negatif getiri’ye işaret etti.

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Fiyatlar henüz en düşük noktada değilmiş

Bir başka yatırımcı ise, “Metrekaresi 8 bin Euro değerindeki yatırımların değerinin metrekare başına 4 bin Euro’ya geriledi. Bir noktada satın alma fırsatı ortaya çıkacak ama şu anda piyasanın en düşük olduğu noktaya henüz ulaşmamış olabiliriz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda daha ihtiyatlı olacağız” dedi.