Avrupa Parlamentosu yalanladı: Daily Sabah’a yasak yok, isteyen alabilir

Avrupa Parlamentosu (AP), Daily Sabah’a yasak konulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Anadolu Ajansı (AA), ‘referandum gerilimi’nin yaşandığı Hollanda’nın AP üyesi Jeroen Lenaers’in Daily Sabah’ın yasaklanması için başvuruda bulunduğunu, AP Başkanı Antonio Tajani’nin de inceleme sonucunda gazetenin dağıtımını yasakladığını öne sürmüştü.

Washington Hattı’ndan Michael Hornsby’nin haberine göre AP Sözcüsü Marjory van den Broeke, Daily Sabah’a yasak konulmadığını belirterek, “Avrupa Parlamentosu’nda hiçbir gazete yasak konmadı, konmuyor da. Daily Sabah isteyen herkes tarafından dağıtım ofisinden alınabilir. Aynısı parlamentoya gönderilen diğer gazeteler için de geçerli” dedi.

İddiayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dile getirmiş ve AP’ye tepki göstermişti.