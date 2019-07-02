Avrupa Parlamentosu’nda protesto: Kimi sırtını döndü, kimi dışarıda eylem yaptı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) mayıs ayında yapılan seçim sonrasındaki bugünkü oturumuna Britanyalı Brexit Partisi’nin milletvekillerinin ‘içerideki’, milletvekilleri yasaklı veya gözaltındaki Katalan milliyetçilerinin ‘dışarıdaki’ protestosu damga vurdu.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’nın Strasbourg kentindeki parlamento binasındaki oturumda, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık süreci Brexit’in adını taşıyan partinin AP milletvekilleri AB marşı çalınırken kürsüye sırtını döndü.

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AP binasının dışında ise yüzlerce Katalan protestocu İspanya’dan ayrılarak bağımsız devlet kurmayı savunan üç milletvekilinin yasaklanmasını protesto etti.

‘Yasaklanan’ bağımsızlık referandumuna öncülük eden ve sonrasında Belçika’ya yerleşen Katalonya Özerk Yönetimi’nin eski başkanı Puigdemont ve Toni Comin, adları İspanya yönetimi tarafından AP milletvekilleri listesine konulmadığı için içeri alınmadı. Aynı referandumda başı çeken isimlerden Oriol Junqueras ise İspanya’da gözaltında olduğu için Fransa’ya gidemedi.

Fotoğraf: Twitter

Oturuma katılan bazı AP milletvekilleri üç ismin fotoğraflarını koltuklara koyarken ‘eylem koyan’ bir başka grup da Britanyalı Liberal Demokratlar oldu. Liberal Demokrat AP milletvekili üzerinde “Brexit’i durdurun” yazan sarı tişörtlerle oturuma katıldı.

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AB’nin üst düzey isimlerinin başını ağrıtan tek şey parlamentodaki protestolar değil. Birliğin adı bir süredir Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin başkanlığı dahil kilit noktalara gelecek yeni isimlerin belirlenmesinde uzlaşma sağlanamamasıyla gündemde.