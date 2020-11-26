Avrupa Parlamentosu’nda ‘kapalı Maraş’ tasarısı: AB’den ‘Türkiye’ye yaptırım’ istendi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden Kıbrıs’taki Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda bu akşam ‘Türkiye’nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş’ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç’ başlıklı bir ortak karar tasarısı oylandı.

Reklam

Oylamada 631 lehe, üç de aleyhte oy çıkarken, 59 çekimser oy kayda geçti. Böylece tasarı kabul edilmiş oldu.

Bağlayıcılığı olmayan tasarıda kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması kararından vazgeçilmesi, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması gibi talepler yer aldı.

‘Statüsü değiştirilmesin’

AA’nın aktardığına göre tasarı, 46 yıldır kapalı Maraş’ın bir kısmının açılmasını, ‘yasa dışı faaliyet’ olarak nitelendirerek kınadı. Maraş’ın açılmasının adada ayrılığı artıracağı savunularak, Maraş’ın statüsünün değiştirilmemesi istendi.

Reklam

‘İki toplumlu federasyon’

Fotoğraf: Reuters

İki devletli ve iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm için Kıbrıs müzakerelerinin Crans-Montana’da kalınan yerden en kısa sürede yeniden başlamasına yönelik BM genel sekreterinin çağrısının vurgulandığı tasarıda, ‘tek seçenek’ olduğu savunulan bu tür çözüme destek yinelendi ve doğrudan müzakerelerin bir an önce başlatılması istendi. Ayrıca Türk makamlarının iki devletli çözüm kararından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Tasarıda Maraş’ın açılmasının mülkiyet sahipliğini değiştirmeyi hedeflediği, Maraş’ın iadesi umudunu ‘baltaladığı’ iddia edildi ve bundan endişe duyulduğu kaydedildi. Ayrıca Türkiye’den ‘Maraş’ın yasal sakinleri’ dışındaki kişileri buraya yerleştirmemesi istendi.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının barış ve istikrar arayışlarının yanında olduğu belirtilen tasarıda, AB Komisyonu’na Kıbrıs Türk toplumuna yardımı öngören ikinci Yıllık Eylem Programı’nı hemen uygulaması ve Kıbrıslı Türk ve Rum toplumundaki sivil toplumu desteklemesi çağrısı yapıldı. Tasarıda ayrıca AB ve AB üyesi ülkelere Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için daha aktif rol oynamaları çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

KKTC’de 46 yıldır kapalı tutulan ‘hayalet şehir’ Maraş, 8 Ekim’de halka kısmen açılmıştı.

Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor. Karar, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kınanırken, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni destekleyeceğini açıklamıştı.

Maraş 1974 yılında kapatılmıştı. Bölge, adanın tekrar birleşmesi için Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında on yıllardır süregelen görüşmelerde pazarlık malzemesi.