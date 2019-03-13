Avrupa Parlamentosu: Türkiye ile ilişkiler askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye raportörü Kati Piri’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu kabul etti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise kararın kendileri açısından ‘değersiz, hükümsüz ve itibarsız‘ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Böylelikle AP ilk kez bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulundu.

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Bununla beraber, AP kararlarının Avrupa Birliği Konseyi üzerinde bir bağlayıcılığı yok, sadece tavsiye niteliği taşıyor.

AP’nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) müzakerelerin tamamen sona erdirilmesi yönündeki değişiklik önerisi ise reddedildi.

Oylamadan iki gün sonra Ortaklık Konseyi toplantısı

Türkiye ile AB arasında durma noktasına gelen üyelik sürecinde dört yıldır yapılmayan Ortaklık Konseyi toplantısı ise oylamadan iki gün sonra 15 Mart’ta Brüksel’de gerçekleşecek.

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AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlık edeceği toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Ortaklık Konseyi toplantısında gündemin ana başlıklarını, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinde son durum ve halen askıdaki gümrük birliğinin güncellenmesi konuları oluşturacak.

Toplantıda ayrıca AB ile Türkiye arasında başta terörle mücadele konusunda işbirliği olmak üzere dış politika ve güvenlik konuları da masaya yatırılacak.