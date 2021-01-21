Avrupa Parlamentosu: Demirtaş ve diğer siyasi tutukluları serbest bırakın

Avrupa Parlamentosu (AP), ‘Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların’ serbest bırakılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

AP Genel Kurulu’nda ‘Türkiye’deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu’ konulu oturum düzenlendi.

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Avrupa Komisyonu’nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, AB’nin Türkiye’deki insan hakları konusunda endişelerini defalarca ilettiğini, eksikliklerin giderilmesine yönelik tavsiyelerin, komisyonun Türkiye hakkındaki yıllık raporunda yer aldığını söyledi.

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş’ın haklarının ihlal edildiği yönünde karar aldığını ifade eden Dalli, HDP’li belediye başkanları hakkında alınan kararların endişe verici olduğunu aktardı.

Demirtaş ve Türkiye hakkında karar tasarısı

Oturumun ardından AP’de ‘Türkiye’deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu’ hakkında siyasi grupların ortak karar tasarısı oylandı.

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Kabul edilen tasarıda, eski HDP eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın acilen salıverilmesi, Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi istenerek AİHM’nin Demirtaş davasıyla ilgili kararları hatırlatıldı.

Demirtaş’ın yanısıra insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenler hakkındaki davaların AB yetkilileri, kurumları ve AB üyeleri tarafından Türk muhataplarıyla temaslarında gündemde tutulması talep edilen tasarıda, bu kişilere destek verilmesi istendi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre karar metninde öne çıkan ifadeler şunlar:

AP, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek bir sonraki toplantılarında acil olarak AİHM’in Demirtaş kararının Türkiye tarafından reddinin görüşülmesi çağrısını yapar. Bakanlar Komitesi’nde AİHM Büyük Oturum kararının Türkiye tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik gerekli tüm uygun adımların atılacağından kuşku duymaz.

AP, AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu ısrarla hatırlatır ve bu da Türk yetkililerin Demirtaş’ı derhal serbest bırakması anlamına gelmektedir. Bunu yapmadığı süre boyunca Türkiye’nin hem AİHM hem de kendi iç hukukunu ihlal etmekte olduğunu hatırlatır.

Demirtaş’a yönelik tutum ve tavırdan ötürü Türk yetkililerini kınar. Demirtaş’ın hukuksuz tutukluluğunun 4 yıla uzatılması kendisine, ailesine ve siyasi partisine geri dönüşü mümkün olmayan zararlar açan zalimane bir siyasi cezalandırmadır. AP, Türkiye’ye Demirtaş ile ilgili daha fazla sindirmeye yönelik adımlar atmaktan geri durma çağrısı yapar.

AP, tüm AB yetkililerine, temsilcilerine ve üye devletlere buldukları her fırsatta Demirtaş’ın ve diğer tutuklu tüm insan hakları savunucularının, avukatların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve siyasilerin durumu ile ilgili pozisyonlarını Türk yetkililere iletmeleri çağrısı yapar.