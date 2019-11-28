Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Parlamentosu, kadına şiddete karşı ‘İstanbul Sözleşmesi’ni kabul etti

Avrupa Parlamentosu, kadına yönelik şiddete önlem almayı amaçlayan ‘İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması çağrısı ile ilgili karar tasarısını 91’e karşı 500 ‘evet’ oyuyla kabul etti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Karar metninde “Parlamento olarak İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik sözleşmeyi kasıtlı olarak çarpıtan ve içeriği hakkında gerçek dışı tasvirlere dayanan her türlü saldırı ve kampanyayı kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Reklam

Söz konusu sözleşmeyi imzalayan ülkeler kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ile her türlü aile içi şiddeti suç olarak kabul etmeyi ve buna uygun şekilde cezalandırmayı taahhüt ediyor.

Güncellenecek…

SON HABERLER

Tahran’da darağaçları kurulurken

İran rejimini ayakta tutabilen önemli kaynaklar petrol ve doğalgaz malum. Buna ‘petrol hastalığı’ da deniyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerde iktidar bir kere otoriterlerin eline geçtiğinde, bir daha dönüşü olmuyor. Zira yer altı kaynaklarını satıp zenginleşme, ve halka da özgürlüklere karşı rüşvet verebilme yeteneğine sahip otoriterler yıkılmıyorlar, iktidarda çakılı kalıyorlar.

316 denizci astsubay tek seferde TSK’dan atıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dört yıl önce göreve başlayan 316 astsubay için meslekten çıkarma kararı verdi. Bir hafta önce tebliğ edilen kararın gerisinde, alımın yapıldığı süreçte ‘FETÖ’nün etkin olması gösterildi. Bir kısım astsubay adına açılan davada, verilen kararın somut gerekçelerinin olmadığı savunuldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...