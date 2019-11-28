Avrupa Parlamentosu, kadına şiddete karşı ‘İstanbul Sözleşmesi’ni kabul etti

Avrupa Parlamentosu, kadına yönelik şiddete önlem almayı amaçlayan ‘İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması çağrısı ile ilgili karar tasarısını 91’e karşı 500 ‘evet’ oyuyla kabul etti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Karar metninde “Parlamento olarak İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik sözleşmeyi kasıtlı olarak çarpıtan ve içeriği hakkında gerçek dışı tasvirlere dayanan her türlü saldırı ve kampanyayı kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Reklam

Söz konusu sözleşmeyi imzalayan ülkeler kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ile her türlü aile içi şiddeti suç olarak kabul etmeyi ve buna uygun şekilde cezalandırmayı taahhüt ediyor.

Güncellenecek…