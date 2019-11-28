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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Parlamentosu, iklim krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan eden tasarıyı onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), iklim değişimi konusunda olağanüstü hal ilan eden tasarıyı onayladı.

Fotoğraf: Europa.eu

Fransa’nın Strazburg şehrindeki parlamentonun bugün düzenlenen oturumunda, iklim değişikliği ve çevreye etkileri hakkında hazırlanan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

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429 kabul, 225 ret, 19 çekimser oyla geçen tasarı Avrupa Birliği’nin (AB) çevreyle ilgili projelerinin küresel ısınma ve ekolojik krizi sınırlandırma hedefleriyle uyumlu olmasını öngörüyor.

Ayrıca kararda AB’deki sera gazı emisyon oranlarının azaltılması ve 2050 yılında Avrupa’da iklim krizinin zararlarının en aza indirilmesi talep ediliyor.

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