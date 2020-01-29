Avrupa Parlamentosu, Brexit’i onayladı

Avrupa Parlamentosu, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma koşullarını düzenleyen Brexit anlaşmasını onayladı.

Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan parlamento, 49’a karşı 621 oyla anlaşmayı kabul etti.

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Böylece Britanya’nın 31 Ocak’ta AB’den ayrılmasıyla ilgili son onay da verilmiş oldu.

Britanya Parlamentosu Brexit koşullarını düzenleyen anlaşmayı 9 Ocak’ta onaylamış, daha sonra Kraliçe İkinci Elizabeth’in de onayıyla yasalaşmıştı.

Avrupa Parlamentosu’nda Britanya’yı temsil eden 73 sandalyenin, AB üyesi 27 ülkeye nüfusları oranında dağıtılacağı belirtildi.

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Reuters’in haberine göre, oylama, duygusal bir ortamda gerçekleşti. Bir çok parlamenter ve parlamento sözcüsü, gözyaşlarını tutamadı. Parlamenterler, oylama ardından, el ele tutuşarak Britanyalı parlamenterlere veda etti. Bir grup parlamenter ise bir İskoç geleneksel halk şarkısını söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Britanyalı parlamenterleri ise mesai arkadaşları teselli etti.