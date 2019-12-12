Avrupa Merkez Bankası’nın Lagarde başkanlığındaki ilk toplantısında para politikası değişikliği yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni başkanı Christine Lagarde ile ilk toplantısında gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, euro bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki ivme kaybından zarar görmeye devam etmesi halinde destek vermeye açık olduğunu da tekrar belirtti.

Lagarde, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise %-0.5’te tuttu.

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Karar metninde, “Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca %2’ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB’nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir” dendi.

ECB’nin karar metninin önceki metin ile çok az farklılık taşıdığı ve Lagarde’ın önceki başkan Mario Draghi’nin devreye aldığı ekonomiyi destekleyici mekanizmadan memnun olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesinde ekonomik büyüme tahminlerinde sadece küçük değişiklikler yaparak önümüzdeki yıllarda yavaş ama istikrarlı bir toparlanma öngörmeye devam etti.

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ECB üç ayda bir güncellediği ekonomik büyüme tahminlerini şu şekilde açıkladı:

ECB 2019 GSYH büyüme tahminini %1.2 revize etti (önceki %1.1)

ECB 2020 GSYH büyüme tahminini %1.1 revize etti (önceki% 1.2)

ECB 2021 GSYH büyüme tahminini %1.4’te tuttu

ECB 2022 GSYH büyüme tahmini %1.4 olarak açıkladı

ECB, üç ayda bir güncellediği ve sadece küçük değişiklikler yaptığı euro bölgesi enflasyon tahminlerini ise şöyle açıkladı:

ECB 2019 enflasyon tahminini %1.2’de tuttu

ECB 2020 enflasyon tahminini %1.1’e revize etti (önceki: %1)

ECB 2021 enflasyon tahminini %1.4’e revize etti (önceki: %1.5)

ECB 2022 enflasyon tahminini %1.6 olarak açıkladı

Lagarde: Enflasyonun orta vadede yükselmesini bekliyoruz

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yeni başkanı Christine Lagarde’ın faizlerde ve para politikası yaklaşımında değişiklik yapılmadığı kararın ardından düzenlediği ilk basın toplantısında şu ana başlıklar öne çıktı: