Avrupa Merkez Bankası, faizleri düşük tutma hedefiyle ‘gözden geçirme’ sürecinde

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasında değişikliğe gitmedi ve enflasyon hedefi ve araçlarının ‘stratejik gözden geçirme’ sürecini başlattı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bu akşamki basın toplantısında. Fotoğraflar: Reuters/ECB

Reuters’in haberine göre, ECB’den yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu, ECB’nin para politikası stratejisini gözden geçirmeye başlamaya karar verdi” dendi.

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ECB, avro bölgesindeki enflasyon yüzde 2’nin biraz altında olan hedefine geri dönene kadar ayda 20 milyar avroluk tahvil alırken, faizleri en düşük seviyede tutma hatta düşürme taahhüdünü tekrarladı.

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise % -0.5’te tuttu.

Karar metninde, şöyle dendi: “Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca % 2’ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket, enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB’nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir.”

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin faizlerde ve para politikası yaklaşımında değişiklik yapmadığı ve ‘stratejik gözden geçirme’ sürecini başlattığı kararının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

ECB yönetim kurulu destekleyici para politikasının devam etmesi gerektiğini tekrarladı.

ECB enflasyondaki gelişmeleri yakından izleyecek.

ECB elindeki tüm araçları uygun olduğunda kullanmaya hazır.

Manşet enflasyon önümüzdeki aylarda mevcut seviyelerde seyredebilir.

Orta vadede enflasyonun yükselmesi bekleniyor.

Yeni strateji belirlenene kadar mevcut strateji ve hedefe bağlı kalacağız.

Enflasyon hedef bandına ilişkin yorumda bulunmayacağız.

Stratejik incelemenin bir yıl sürmesini bekliyorum.

ECB’nin yeni stratejik değerlendirmesi üzerinde Kasım-Aralık’ta anlaşabiliriz.

Daha iyi bir stres testi belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor, 2020 sonunda tamamlanabilir.

Daha yüksek büyüme ve daha yüksek faizleri tercih ederdim; düşük faizlerin olumsuz etkilerine bakacağız.

Eğer büyüme artmazsa getiri eğrisinin hangi tarafında çalışmak istediğimize karar vermek zorunda kalacağız; bu da araçları belirleyecek.

Avrupa Merkez Bankası, yıl sonuna kadar ‘stratejik değerlendirme’de kalacak

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) finansal krizden bu yana değişen ekonomik koşullara yönelik stratejisinin kapsamlı değerlendirmesinde, yapacaklarına ilişkin şu ifadeler yer aldı: