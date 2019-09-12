Avrupa Merkez Bankası ‘ekonomide daralma riski’ nedeniyle faizleri yüzde -0.5’e indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ivme kaybeden avro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak faizleri indirdi ve tahvil (borç senedi) alımlarını tekrar başlattı.

Fotoğraf: Reuters

ECB’nin yaptığı açıklamaya göre mevduat faizi yüzde -0.4’ten yüzde -0.5’e indirilirken, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına başlanacak.

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Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya’nın resesyona girme riski altında olması ve ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte ECB ekonomiyi destekleyici önlemler atacağını daha önce açıklamıştı. Ancak önlemlerin kapsamının ne genişlikte olacağı bilinmiyordu.

ECB’nin açıklamasında şöyle dendi: “Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2’ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB’nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir.”

Para politikası kararının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi’nin TSİ 15:30’da başlayacak olan ve ECB’nin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerini açıklayacağı basın toplantısına çevrildi.