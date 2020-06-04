Avrupa Merkez Bankası ‘corona’yla mücadele programını 1.35 trilyon avroya yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmedi ancak corona virüsü salgını nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan avro bölgesi ekonomisini desteklemek için salgın sonrası başlatılan 750 milyar avroluk varlık alım programını (PEPP) 1.35 trilyon avroya yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

ECB bugünkü toplantıda PEPP’yi en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

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ECB’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Projeksiyon ufku kapsamında salgından kaynaklı olarak enflasyonla ilgili aşağı yönlü revizyona yanıt olarak, PEPP’nin genişlemesi, genel ekonomi politikası duruşunu daha da kolaylaştıracak, özellikle de işletmeler ve haneler için reel ekonomide fon koşullarını destekleyecek.”

ECB ‘corona‘ krizinin sona erdiği sonucuna varana kadar her koşulda PEPP kapsamında net varlık alımları yapacağını açıkladı.

ECB beklentilere paralel olarak mevduat faizini yüzde -0.5’te, politika faizini ise sıfırda tuttu.

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Para politikası kararının ardından dikkatler Lagarde’ın TSİ ile 15:30’da başlayacak olan basın toplantısına çevrildi.