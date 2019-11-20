Avrupa Merkez Bankası: Avro bölgesi resesyona girmeyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, avro bölgesi ekonomisinin beklenenden daha az büyümesine rağmen resesyona girmeyeceğini ve gelecek yıl veya önümüzdeki iki yıl içinde toparlanacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Lane, İtalyan la Repubblica gazetesiyle yaptığı söyleşide, “Ekonomi umduğumuzdan daha az büyüyor. Dinamik hayal kırıklığı yaratıyor ama olumsuz değil. Gelecek yıl veya iki yıl içinde toparlanma bekliyoruz” dedi.

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Lane, avro bölgesindeki mevcut yüzde 1 enflasyonun ‘yetersiz‘ olduğunu söyledi.

ECB baş ekonomisti, avro bölgesi ülkelerinin, ‘yeni harcamalar için ek kaynakları boşa harcamak ya da vergileri düşürmek’ yerine, borçlarını düşürmek için mevcut düşük faiz oranlarından yararlanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank da geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’daki büyümenin dördüncü çeyrekte zayıf kalacağını ancak resesyon konusunda endişelenmek için hiçbir neden olmadığını ve sanayi sektörü görünümünün istikrara kavuşabileceğine dair işaretler olduğunu belirtmişti.