Avrupa Ligi’nde çeyrek final Güneş için ‘teselli’: Şampiyonlar Ligi’nde çok mutlu olurdum ama burada da kötü değil 

UEFA Avrupa Ligi son 16 tur rövanş maçında Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, önceliğinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu yineledi.

‘Ayrı bir hikayesi var’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1’in rövanşında sahaya kazanmak için çıktıklarını ve 2-0’ı da bulduklarını belirten Güneş, şunları söyledi: “Ama hiç beklenmeyen bir şekilde yediğimiz golle oyun tedirgin bir hale dönüşürken, yine hiç beklenmeyen bir şekilde Aboubakar’ın atılmasıyla 10 kişi kaldık. Dolayısıyla zorladı biraz ama rakibin ikinci yarıda tempo olarak düşmesini bekliyorduk. Bizim oyuncularımız da taraftarın müthiş desteğiyle… Oyun başından beri desteği vardı taraftarımızın ama ikinci yarı bu iki misline çıktı. Oyuncularımız da bütün güçleriyle eksik oyuncuyu hissettirmeyecek şekilde savunma anlayışında olağanüstü gayret gösterince rakibe daha az pozisyon vermeye başladık. Savunmada iyiydik ama ileriyle çıkmada zorluklar vardı. Böyle bir maçta 2-1’den sonra 3-1’i, 4-1’i yapmak bu maçın da ayrı bir hikayesi olduğunu gösteriyor.”

‘Puan kayıplarını önemsiyordum ama çeyrek final teselli oldu’

Vodafone Arena’yı dolduran taraftarlara diğer maçlardan daha farklı bir teşekkür borçlu olduklarını dile getiren tecrübeli teknik direktör, şöyle devam etti: “Türkiye adına iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş camiası adına, oyuncular kendi adlarına iyi işler yaptılar. Çeyrek finale kalmak sevindirici. Daha önceki Avrupa maçları sonrasında ligde dört puan kaybetmiştik. Şimdi onlara üzülmüyorum. Aslında ligdeki kayıp puanları önemsiyordum ama böylesine bir maçtan sonra çeyrek finalde olmak en azından teselli oldu. Çünkü ligde onları telafi edebiliriz diye düşünüyorum ama başlangıçta hedefim lig şampiyonluğuydu. Yine de aynı söylüyorum. Birinci aşamada çeyrek finale yükselmenin mutluluğu var ama bundan sonrası oyuncuların işi. Ne yaparlar, turu geçer miyiz, geçmez miyiz bilmiyorum ama iyi futbol oynamalarını bekliyorum. Bazen siz de, biz de olduğumuz yerin dışına taşmak istiyoruz. Sonra taşıyamayacağımız yükün altında eziliyoruz. Başarıyı rakip yapmak doğru değil. Başarıya ulaşmalıyız ama rakip olmasın. O rakip gelip sizi yener. Onu istemiyoruz.”

‘Duyguların ne olduğunu bilemeyiz ama yanlış’

Güneş, Kiev deplasmanının ardından ikinci kez kırmızı kartla oyun dışı kalan Vincent Aboubakar’la ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Oyuncunun o an ne düşündüğünü bilemeyiz. Zaten gol atmış, morali yerinde. Nasıl gelişti bilmiyorum ama doğru değil dışarı atılması. Dinamo Kiev maçıyla ilgili bir durum değil bu maç. Çünkü Kiev maçında haksız bir karardan sonra olaylar gelişti. Bana göre Ricardo’ya yapılan da penaltı. Bunu istemek için söylemiyorum. Sadece bu tip kararlar olabilir ama sizin itişirken kafa atmanız… Duyguların ne olduğunu bilemeyiz ama yanlış. Kiev maçında atıldığında da yine hatalıydı. Rakip oyuncu onu tahrik ediyorsa, o da bu tuzağa düşüyorsa hatadır. Doğru bulmuyoruz. Avrupa kupalarında oynadığımız zaman daha dikkatli olmak durumundayız. Hem oyun olarak hem bu hareketleri daha dikkatli yapmak durumundayız. Kırmızı kartın cezası olacak. Cezalar hareketlere veriliyor, kişilere değil. Kızdıklarımızın hesabını bugün görürsek oyuncu bulamayız.”

‘Adım adım gidiyoruz’

“Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde olsaydım çok mutlu olurdum ama burada da olmak kötü bir şey değil” diyen Beşiktaş teknik direktörü, “Adım adım gidiyoruz. Oyuncular yapacaklarını yaptılar. Artık bundan sonra kulüp adına, Türkiye adına ama daha çok kendileri adına oynayacaklar. Ben bundan sonraki turda oynayacağımız oyunun daha güzel olacağını, en güzel futbollarını gösterecekleri bir oyun olacağını düşünüyorum. Ama sonucun ne olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘UEFA şampiyonu olursak ligi bırakırım’

“Süper Lig şampiyonluğunu mu, Avrupa Ligi’ni mi daha yakın görüyorsunuz?” sorusuna, “Lig şampiyonluğunu bana hemen veriyorsanız alırım” karşılığını veren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer UEFA şampiyonluğunu… Finale götürüyorlar bizi de, orada tutuyorlar. Finale gelsin diyenler oluyor. Finalde şampiyonluğu garanti ediyorlarsa, o zaman lig şampiyonluğunu istemem. UEFA şampiyonu olursak ligi bırakırım. Oradan da Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabiliyoruz ya.”

‘Fatih hocayla ilgili aslı astarı olmayan konular yazıldı’

Kendisini arayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin’e teşekkür eden 64 yaşındaki teknik direktör, İtalya basınında çıkan bir haberde, “Avrupa Ligi’ni umarım Roma kazanır” dediği öne sürülen Terim’e arka çıktı: “Fatih hocayla onu konuştum. Gelecek adına hepimizin çok iş yapması gereken bir dönemde birbirimize girmek yerine… Onunla ilgili de olumsuz şeyler yazıldı. Hiç aslı astarı olmayan konular yazıldı. Daha çok dayanışmanın olması gereken bir dönemde maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ben bu başarıyı herkesle paylaşıp, daha sağlıklı bir ortamda kullanılmasından yanayım. Çünkü bu yükü tek kişi ve tek kulübün taşıması olmaz. Hep beraber taşımalıyız.”