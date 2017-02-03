Avrupa Ligi son 32 turu öncesi Fenerbahçe’de oyuncu değişikliği: Salih ve Stoch’un yerine Fernandao ve Aatıf eklendi

Avrupa Ligi son 32 turunda Rus takımı Krasnodar’la eşleşen Fenerbahçe, UEFA’ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli kulübün Avrupa Ligi kadrosundan Salih Uçan ve Miroslav Stoch çıkarılırken, Fernandao ve Aatif Chahechouhe listeye eklendi.
Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadro şöyle: Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Savaş Polat, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Ramazan Civelek, Muhammed Karakoç, Ahmethan Köse, Jeremain Lens, Aatıf Chahechoue, Fernandao, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Caner Koca
Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç 16 Şubat’ta Rusya’da, rövanş ise 23 Şubat’ta Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak.