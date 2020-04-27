AB’den Libya’da insani ateşkes çağrısı

Almanya, Fransa ve İtalya’nın dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey diplomatı Libya’da insani ateşkes ve barış görüşmelerinin devamı çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Siyasilerin görüşmesinin ardından “Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya özel temsilcisi Stephanie Turco Williams ile Libya’da insani ateşkes çağrısı konusunda seslerimizi birleştirmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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AB’nin dışişlerinden sorumlu üst düzey diplomatı Josep Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın imzasını taşıyan açıklamada, “Libya’daki tarafları ramazan ruhundan ilham almaya ve ateşkes için görüşmeleri sürdürmeye çağırıyoruz” diye belirtildi.

Libya’da, ülkenin doğusuna hakim olan Halife Hafter liderliğndeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’nin desteklediği ve Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı mücadele ediyor.