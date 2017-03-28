Avrupa Kulüpler Birliği ’48 takımlı Dünya Kupası’ kararından ‘rahatsız’: FIFA bize saygı duymalı

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Dünya Kupası’nın 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılımıyla oynanacağını ilan eden FIFA’nın bu kararından duydukları rahatsızlığı yineledi.

‘FIFA bize saygı duymalı’

FIFA’nın 48 takımlı Dünya Kupası kararını kulüplere danışmadan aldığını savunan Rummenigge, şunları söyledi: “Karar alma şekli ve şeffaflığın bizim açımızdan kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Sonuçta çalışanlarımız olan oyuncuları Dünya Kupası için kullanan FIFA bize saygı duymalı. Çözüm için bizimle bir anlaşma yolu bulmaları gerektiğine inanıyorum.”

Takım sayısı 48’e, maç sayısı 80’e çıkacak

Zürih’te toplanan FIFA Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilen ve 2026’da uygulanmaya başlayacak Dünya Kupası’nın yeni formatına göre, 16 grupta üçer takım yer alacak. Toplam maç sayısının 64’ten 80’e yükseleceği turnuva 32 gün sürecek. Yeni formatla birlikte yayın ve reklam gelirlerinin de 5,5 milyar dolardan 6,5 milyara yükselmesi bekleniyor.