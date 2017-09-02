Avrupa Konseyi’nin tutuklu gazetecilerin davalarına müdahil olma talebi kabul edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in tutuklu gazetecilerin davalarına müdahil olma talebini kabul etti.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerinin verdiğii yetkiyle mahkemeye yazılı olarak görüşlerini sunmak istediğini belirten Muiznieks’in talebi AİHM tarafından kabul edildi.

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Muiznieks, tutuklu Cumhuriyetçiler Murat Sabuncu, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık’ı kapsayan davanın yanı sıra, darbe girişiminin ardından tutuklanan Atilla Taş, Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Deniz Yücel için de müdahillik talebinde bulundu.

Muiznieks, Türkiye’deki basın davalarını Avrupa Konseyi içerisinde en yakından takip eden isim. Komiserin, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki insan hakları konusunda yazdığı raporlar hem AB gibi kurumlar için hem de uluslararası basın örgütleri için referans niteliğini taşıyor.

AİHM eski yargıçlarından Rıza Türmen durumu şöyle değerlendirdi: “Bu Komiser’in çok ender kullandığı bir yöntemdir. Mahkeme dışından birisi davaya müdahil oluyor. Bu görüş tabii ki mahkeme içerisinde etkili olacaktır. Bu yöntem önemli davalarda başvurulan bir yöntemdir. Mahkeme, sürece zaten öncelik vermişti. Bu sadece Cumhuriyet değil, diğer gazeteciler açısından, Türkiye’deki basın özgürlüğü davaları açısından son derece önemli ve iyi bir gelişme.”