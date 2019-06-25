Avrupa Konseyi’nin organı beş yılın ardından Rusya’nın geri dönmesine izin verdi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (PACE) beş yıl önce Kırım’ı ihlali üzerine konseyden çıkartılan Rusya’yı yeniden bünyesine aldı.

Organ Kırım’ın ihlali sonrası Rus temsilcilerin oy hakkını kaldırmıştı. Bunun üzerine Rusya da asambleyi boykot etmiş ve yıllık bütçeden kendi üzerine düşen 33 milyon avroyu ödememe kararı almıştı. Bu durum dünya basınında “Rusya’nın dönüşünün ‘tamamen duygusal’ olduğu” şeklinde de yorumlanmıştı.

Reklam

PACE’in resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, konseyin insan hakları gözlemcisi organı, tüm üyelerinin ‘oylama, konuşma ve temsil edilme’ hakkını teyit etti ve bu hakların herhangi bir zorlukta veya sicil değerlendirmesinde geri alınamayacağını ve değiştirilemeyeceğini duyurdu.

Ukrayna’dan gelen ciddi itirazlara rağmen 118 parlamenter Rusya’nın yeni genel sekreter seçiminde oy kullanacak bir delegasyonu olması gerektiğine karar verdi.

PACE Ukrayna Delegasyonu Başkanı Volodimir Aryev “Eğer Rusya geri gelirse bu çok kötü bir mesaj gönderir. İstediğini yap, başka ülkelerin toprağını ihlal et, başka ülkelerde insan öldür ve bunların hiçbiri yanına kalmasın” dedi.

Reklam

Öte yandan birçok Rus aktivist Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde yer almasının Ukrayna dahil her taraf için daha iyi olacağını savunuyor.

Avrupa Birliği’nden ayrı bir yapı olan PACE yaptırım gücü olan bir kurum değil fakat 47 devletten gelen 300 yasa koyucu temsilci aracılığıyla insan hakları ve demokrasi konusunda tavsiyeler veriyor.