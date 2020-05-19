Avrupa Konseyi’nden ‘kayyım’ yorumu: Seçilmişlerin yerine atananlar geliyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li belediyelere kayyım atamalarıyla ilgili açıklama yaparak ‘endişe duyduklarını‘ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP’li Muş Altınova ilçe belediyesi, Iğdır ve Siirt il belediyeleri ile Kurtalan ve Baykan ilçe belediyelerinde başkanlar İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı.

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Knape şunları söyledi: “Yerelde seçilmiş temsilcilere karşı yasal takibatların aşırı kullanımı ve yerlerine devlet tarafından atanan yetkililerin getirilmesi sadece özgür ve adil seçimleri destekleyenlere karşı bir hakaret değil, aynı zamanda Türkiye’de yerel demokrasinin düzgün şekilde işlemesi açısından da ciddi ve sürekli bir tehdit.”

Knape, kayyım atamaları konusunda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’ndan görüş talep ettiklerini ve komisyonun yayınlayacağı raporu ‘sabırsızlıkla beklediklerini’ sözlerine ekledi.